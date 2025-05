Società: Associazione Don Bosco 2000, con “Ti Sos-Tengo” un progetto per favorire la conciliazione vita-lavoro

Nel cuore della Sicilia, dove le sfide del lavoro si intrecciano ogni giorno con quelle della genitorialità, esiste un progetto che ha il sapore dell’innovazione e il profumo della cura. Si chiama “Ti Sos-Tengo” ed è promosso dall’Associazione Don Bosco 2000 con il sostegno della Regione siciliana.

Il progetto, è stato ricordato ieri in occasione della Festa della mamma, è un esempio di welfare aziendale che funziona. Non è un semplice servizio educativo: è un modello innovativo che offre ai figli dei dipendenti supporto ludico-educativo qualificato, flessibile e centrato sui reali bisogni delle famiglie.

Dietro ogni attività proposta dal progetto ci sono le mani attente e i cuori appassionati di educatrici professioniste. Donne del territorio, professioniste preparate, che con dedizione e sensibilità si prendono cura dei bambini mentre i genitori lavorano.

Grazie al progetto, sono stati creati anche nuovi posti di lavoro con l’assunzione delle educatrici, contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale di Piazza Armerina. Un effetto virtuoso che mostra come la cura delle famiglie possa tradursi in sviluppo locale, dignità professionale e coesione sociale.

“Crediamo che nessun genitore debba rinunciare alla propria serenità – sottolineano le educatrici – e che ogni azienda dovrebbe diventare parte attiva di questo cambiamento culturale. ‘Ti Sos-Tengo’ è una scelta di cuore, ma anche un investimento concreto nel benessere collettivo”.

