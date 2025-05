Meeting Francescano del Mediterraneo: Premio San Ludovico al vescovo di Tripoli e a Teresa Mannino

Saranno il frate vescovo mons. George Bugeja, noto per il suo impegno nell’assistenza dei migranti e per il dialogo interreligioso nella fragile terra di Libia, e l’artista siciliana Teresa Mannino che racconta il Sud e il suo quotidiano con intelligenza e leggerezza, sfidando i luoghi comuni e smascherando i pregiudizi, a ricevere quest’anno il Premio San Ludovico e ad animare la serata centrale, quella di sabato 17 (la prossima settimana), del IV Meeting Francescano del Mediterraneo “Connessi. Un’eco di Pace nel Mediterraneo” che si terrà a Palermo dal 16 al 18 maggio.

Il Premio nasce in seno all’Ordine francescano secolare con “l’intento di riconoscere e valorizzare personalità che distinguono significativamente nei campi sociale, politico, economico, religioso o culturale, e che, attraverso la loro opera, testimoniano i valori profondi di fede, dialogo e impegno civile, specialmente in contesti complessi o in territori di confine, dove la presenza cristiana si fa segno di speranza e di riconciliazione”. Dopo un’intera giornata di forum e laboratori, la consegna si incastonerà in un ricco pomeriggio, quello di sabato 17, che si aprirà già alle 18.30 nella piazza della cattedrale con un dialogo all’insegna dell’accoglienza e della giustizia sociale, dedicato al Mediterraneo come crocevia di fedi, cultura e di speranza, secondo la visione di Giorgio La Pira e che coinvolgerà l’arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice e il già citato mons. George Bugeja, vicario apostolico di Tripoli, la giornalista Lidia Tilotta, vicecaporedattore di Tg Rai Sicilia, e Dario Nardella, eurodeputato, già sindaco di Firenze in video collegamento. In video collegamento anche un altro atteso ospite, il card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. A coordinarli don Vito Impellizzeri, preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. A seguire la cerimonia di consegna del Premio con la lettura delle motivazioni e l’intervento dei premiati, monsignor Bugeja e Teresa Mannino, ciascuno nei modi che gli sono propri. La serata continuerà con la grande Festa dei Popoli per la Pace: un corteo con tutte le popolazioni presenti a Palermo, con le loro musiche e le loro danze, e oltre 30 dei consoli che operano in città muoverà dai Quattro Canti fino alla cattedrale dove si farà festa grande, aperta – come tutto l’appuntamento francescano – non solo a chi prenderà parte al Meeting ma a chiunque voglia partecipare. A notte inoltrata la preghiera comune a Santa Ninfa dei Crociferi chiuderà la giornata, in attesa della “Festa del Sì” che, domenica 18 maggio, coinvolgerà la Gioventù francescana di tutta Sicilia.

