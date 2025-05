Leone XIV: Anelli (Fnomceo), “come medici condividiamo il richiamo alla pace e al costruire ponti tra le persone”

“Abbiamo vissuto con emozione l’elezione del nuovo Papa, Leone XIV, che succede all’amato Papa Francesco. Nel suo discorso di saluto a tutto il mondo, ha richiamato il tema della pace. La pace come programma del suo pontificato, come richiamo forte. Un richiamo che condividiamo perché i medici sono i primi operatori di pace, proprio per la loro funzione di cura e di sollievo di ogni tipo di sofferenza, nel rispetto della dignità di ogni persona, soprattutto di quelle più fragili, degli ultimi, dei poveri”. Così il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, commenta ai microfoni di Fnomceo Tg Sanità l’elezione del nuovo Pontefice.

“Condividiamo anche – prosegue – il richiamo al dialogo, alla costruzione di ponti. Il tema della comunicazione è parte essenziale della nostra professione e rappresenta la parte più nobile del nostro lavoro per assicurare con efficacia le nostre competenze”. “Papa Leone XIV – aggiunge Anelli – ha poi ricordato Papa Francesco e soprattutto la sua attenzione agli ultimi e ai poveri. Un’attenzione più volte espressa proprio nei tanti interventi di Papa Francesco di incoraggiamento ai medici e agli operatori sanitari”. “Nell’esprimere gli auguri al Santo Padre Leone XIV – conclude il presidente Fnomceo – richiamiamo l’impegno di tutti a creare le condizioni di una pace che lui definisce ‘disarmata e disarmante’, perché il rispetto e la dignità delle persone torni ad essere per tutti una priorità”.

