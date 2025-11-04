Amazzonia: visita vescovi in Vaticano. Mons. Coter (vicariato di Pando) al Sir: “si è parlato del nuovo rito. Trovata piena disponibilità ad accompagnare il processo” 

Si è parlato anche del cammino, ponderato e condiviso, che potrebbe portare alla creazione di un rito amazzonico, in occasione degli incontri che la presidenza della Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama) hanno avuto la settimana scorsa in Vaticano, a partire dall’udienza con Papa Leone XIV. Lo riferisce al Sir, mons. Eugenio Coter, vescovo del vicariato apostolico di Pando (Bolivia), di origini bergamasche, che faceva parte della delegazione, e da anni, lavora sugli aspetti legati al nuovo rito. “Continua il lavoro di sistematizzazione delle tradizioni, raccolte e organizzate attraverso 13 gruppi di lavoro – spiega mons. Coter. Il dialogo con il Vaticano sarà, sempre più, parte di questo processo, che il Vaticano stesso è sempre disposto ad accompagnare per riuscire a dire la fede nel mondo amazzonico di oggi”. Proseguendo nello studio e in questo lavoro, infatti, “il Dicastero ha rinnovato la piena disponibilità ad accompagnare il processo e contribuire con l’ampia esperienza che hanno acquisito in questi anni. A Roma si comprende che si parli di rito amazzonico, in conformità a quanto richiesto nel documento finale del Sinodo dell’Amazonia al numero 119. Ciò non significa venir meno al cuore della fede cristiana, ma al rito amazzonico si riconosce l’espressione inculturata dell’incarnazione e della salvezza, donata da Gesù Cristo.

Conclude mons. Coter: “Si continuerà a dialogare e ad aiutarsi perché il processo si continui a costruire insieme. Nello stesso tempo si è chiarito che il processo in atto avrà bisogno di essere studiato dalla Chiesa locale in tutte le sue istanze, restando, in questo, senso ancora uno strumento di lavoro ecclesiale, fino a definire il cammino di approvazione. Si sono rafforzati legami operativi riconoscendo la necessità di un dialogo aperto, che continuerà”.