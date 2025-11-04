Arte: la Chiesa degli Artisti inaugura a Roma il “Santuario urbano della Bellezza” con ambulatori gratuiti

“La bellezza che salva il mondo è l’amore che si fa servizio fino all’eroismo”. Lo afferma mons. Antonio Staglianò, rettore della Chiesa degli Artisti, presentando il progetto “Piazza del Popolo Santuario urbano della Bellezza”, che dal 6 all’8 novembre trasformerà il cuore di Roma in un luogo di arte, solidarietà e cura. L’inaugurazione simbolica coinciderà con l’arrivo del “Villaggio della Prevenzione”, iniziativa gratuita organizzata da Campus Salute Ets con 20 ambulatori aperti a tutti. “Crediamo – spiegano dal Comitato della Chiesa degli Artisti – che la bellezza autentica non sia solo una questione estetica, ma una forza etica e relazionale, che si manifesta nell’atto gratuito del medico e dell’infermiere che si prendono cura dell’altro”. Per mons. Staglianò, “durante la pandemia medici e operatori hanno mostrato quella luce potente che nasce dal farsi carico del fratello sofferente: è la bellezza divina che si offre per salvare”. L’iniziativa, ispirata alla celebre frase di Dostoevskij “La bellezza salverà il mondo”, vuole ricordare che “la vera bellezza è l’amore umile e gratuito che accoglie e cura”.

