Mostra: Milano, in esposizione le opere di cinque pittori sordi milanesi del Novecento

“Il colore fa sentire chiaramente la sua voce e si esprime con partiture diverse per ciascun artista”. Con queste parole Lorella Giudici, docente all’Accademia di Brera, introduce la mostra “La Voce del Colore. Pittori Sordi Milanesi in Mostra”, che sarà inaugurata venerdì 7 novembre alle 17 all’Ex Fornace di Milano (via Alzaia Naviglio Pavese 16) e resterà aperta gratuitamente fino a domenica 16 novembre. Promossa dal Pio Istituto dei Sordi di Milano con il patrocinio di Comune di Milano – Municipio 6, Ens Milano e Uneba Lombardia, l’esposizione accende i riflettori su cinque artisti sordi protagonisti del panorama milanese della seconda metà del Novecento: Lauro Bolondi, Luciana Bora, Giuseppe Coppin, Arnoldo Sidoli e Primo Cajani. Le loro opere – paesaggi, nature morte, oggetti nitidi, luci e composizioni su più piani – raccontano la ricchezza espressiva della “Famiglia Artistica Silenziosa”, realtà fondata nel 1957 per valorizzare l’arte delle persone sorde. “Una mostra – spiegano i promotori – nata nel 2024 per i 170 anni del Pio Istituto e realizzata con il contributo di figli, artisti e studiosi sordi”. Il 15 novembre alle 16 è previsto un incontro pubblico sul tema dell’arte sorda, con la partecipazione dell’artista Primo Cajani. In occasione dell’inaugurazione sarà proiettato il cortometraggio “Tutti i colori del silenzio”, per la regia di Fabio Martina.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /