Leone XIV: domenica 9 novembre la dedicazione della Basilica Lateranense. Biglietti gratuiti al Vicariato fino al 6 novembre

Domenica 9 novembre, alle 9.30, Leone XIV presiederà la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di San Giovanni in Laterano in occasione della festa della dedicazione della basilica lateranense. La liturgia sarà animata dal Coro della diocesi di Roma e dal Coro della Cappella Sistina. L’ingresso in basilica sarà consentito dalle 7 alle 8.45. Potranno accedere e partecipare alla celebrazione i fedeli muniti di biglietto gratuito, ancora in distribuzione – senza necessità di prenotazione – all’Ufficio liturgico del Vicariato di Roma (secondo piano, stanza 18) fino a giovedì 6 novembre. Dedicata il 9 novembre del 324 da Silvestro I, in seguito alla costruzione e al finanziamento voluti dall’imperatore Costantino, quella del Laterano fu la prima chiesa in cui i cristiani poterono celebrare liberamente le liturgie. Inizialmente dedicata al Santissimo Salvatore, fu Sergio III, nel IX secolo, ad aggiungere la dedica a san Giovanni Battista, e Lucio II, nel XII secolo, a includere anche san Giovanni Evangelista. La denominazione completa è Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, con il titolo di Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, cioè “Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo”.

