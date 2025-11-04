Francia: card. Aveline (vescovi), “cammino di verità sugli abusi insieme alle persone vittime”

“Non andremo lontano senza di loro”. Con queste parole il card. Jean-Marc Aveline, presidente della Conferenza episcopale francese, ha richiamato a Lourdes la responsabilità dei vescovi francesi nel cammino di verità e giustizia sugli abusi nella Chiesa. “Abbiamo imparato a guardare questi fatti dal punto di vista di chi li ha subiti e ne porta le ferite per tutta la vita”, ha affermato il presidente dell’episcopato. Il porporato ha riconosciuto che “il lavoro di riconoscimento, riparazione e prevenzione è ancora lungo”, ma che “solo insieme alle persone vittime” sarà possibile “un’autentica conversione ecclesiale”. “Le nostre ferite – ha spiegato – non sono un ostacolo, ma il luogo in cui Dio può rivelare la forza della sua grazia”. Aveline ha invitato i confratelli a “proseguire con umiltà questo cammino di purificazione”, ricordando che “la verità non distrugge la Chiesa, la libera”. “Solo una comunità che sa chiedere perdono e imparare dal dolore può annunciare un Vangelo credibile per il mondo di oggi”.

