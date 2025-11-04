Francia: card. Aveline (vescovi), “servire la comunione è accogliere la pace del Cristo risorto”

“La pace sia con voi tutti. È la pace del Cristo risorto, una pace disarmante, umile e perseverante”. Con queste parole il card. Jean-Marc Aveline, presidente della Conferenza episcopale francese, ha aperto a Lourdes i lavori dell’Assemblea plenaria d’autunno dei vescovi di Francia. Il porporato ha ricordato che la missione di ogni vescovo è “servire la comunione”, accogliendo un dono che non si costruisce con strategie ma “si riceve nella docilità allo Spirito”. “Essere pastori – ha spiegato – significa lasciarsi plasmare da Dio, camminando insieme nella fraternità e nella differenza”. Aveline ha invitato i confratelli a “vivere la comunione come un cammino esigente, ma liberante”, ricordando che “la Chiesa non è una struttura umana come le altre, ma il luogo in cui Dio stesso opera per la salvezza del mondo”. “Non coltiviamo tutto il nostro campo – ha aggiunto –: lasciamo che Dio faccia crescere ciò che non dipende da noi”. L’unità, ha concluso, “non è frutto del consenso, ma della grazia che ci unisce nel Cristo”.

