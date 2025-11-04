Pace: Focolari Italia e Fondazione La Pira, sabato 8 novembre a Firenze incontro su “Trasformeranno le spade in vomeri”

Il Movimento dei Focolari Italia e la Fondazione Giorgio La Pira promuovono a Firenze un incontro di dialogo tra persone di convinzioni diverse sul tema cruciale della riconversione economica e della pace. In una sorta di Carovana della fraternità, che si spera prenda l’avvio con questo appuntamento, si proporrà di iniziare con un tema sensibile: il rapporto tra lavoro e pace. Titolo: “Trasformeranno le spade in vomeri”. “L’incontro – spiegano i promotori in un comunicato di presentazione dell’evento – si pone l’obiettivo di affrontare in modo concreto il tema del “disarmo dell’economia” e della “conversione ecologica integrale”, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e fraterno”. L’evento, “ispirato al principio biblico, e pure laicissimo, di trasformare gli strumenti di guerra in strumenti di lavoro e prosperità”, si terrà sabato 8 novembre, dalle 1.:30 alle 18.30 nell’Auditorium Nuovo Pignone, Florence Learning Center via de Perfetti Ricasoli 78, a Firenze.

Dopo l’introduzione di Michele Stangarone, già Presidente Nuovo Pignone, i saluti di Sara Funaro, Sindaca di Firenze, e di Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil a Firenze, le considerazioni introduttive sono affidate a Patrizia Giunti, Presidente della Fondazione Giorgio La Pira. Il tema centrale sarà tenuto da Luigino Bruni, professore ordinario di Economia Politica all’Università Lumsa di Roma, il quale cercherà di elucidare i principi dell’economia e del lavoro in relazione alla ricerca costante di pace, sia quella sociale che quella politica e militare. Seguiranno altre due relazioni intorno al tema della conversione ecologica integrale e della indotta riconversione industriale tenute da Carlo Cefaloni, giornalista di Città Nuova, e da Cinzia Guaita, portavoce Comitato Riconversione RWM e co-presidente di Warfree. Per partecipare all’evento è consigliata la registrazione cliccando QUI.

