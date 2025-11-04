Elezioni regionali: Forum Terzo settore Campania, “vogliamo una regione che non lasci indietro nessuno”

“Vogliamo una Regione che non lasci indietro nessuno, in cui la solidarietà sia motore di sviluppo”. Con queste parole Giovanpaolo Gaudino, portavoce del Forum del Terzo Settore della Campania, ha presentato il documento programmatico “Una visione per la Campania – Per una Campania giusta, equa e sostenibile”, elaborato dal Forum campano, che rappresenta oltre 500 enti tra associazioni e cooperative sociali. Le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Campania sono fissate per domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025. Nel testo, rivolto a tutti i candidati al Consiglio Regionale, il Forum individua le priorità per una nuova stagione di politiche inclusive e partecipate: riconoscere il ruolo del Terzo Settore come alleato strategico della Regione, promuovere la coesione sociale, e costruire una Campania “capace di trasformare solidarietà e partecipazione in motore di sviluppo”. Tra le proposte avanzate: l’abolizione dell’Irap per gli enti non profit, la valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati e confiscati alla criminalità, incentivi e semplificazioni per le cooperative sociali di tipo B, l’applicazione effettiva delle clausole sociali negli appalti e nuove politiche attive del lavoro inclusive, legate ai settori emergenti e alla transizione ecologica. Il documento sottolinea la necessità di una Regione centrata sulle persone, capace di garantire diritti e opportunità a minori, anziani, persone con disabilità, migranti e nuovi poveri, rafforzando al tempo stesso la collaborazione istituzionale con il mondo del Terzo Settore. Del Forum fanno parte realtà come Arci Campania, Auser, Legambiente, Legacoop, Fish, Uisp, Acli, Confcooperative, Agesci, e molte altre organizzazioni impegnate nella promozione sociale, culturale e ambientale in tutta la regione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /