Leone XIV: “preoccupati per il lavoro”, “unire le forze per trovare soluzioni, non solo per commentare problemi”

“La voce della Chiesa è che sui diritti e sulla necessità del lavoro bisogna veramente lavorare tutti insieme”. Così il Papa, conversando con alcuni giornalisti all’uscita dalle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda sul prossimo Giubileo del mondo del lavoro e sul fatto che di lavoro in Italia si continua a morire, come è avvenuto anche oggi a Roma. “È un diritto dell’essere umano avere un lavoro dignitoso, dove si può anche guadagnare per il bene della famiglia”, ha detto Leone XIV: “Siamo tutti preoccupati per questo tema, non solo in Italia, però non è che la Chiesa può fare più di tanto. La celebrazione del Giubileo è anche per dare un po’ di speranza e cercare di unire le forze per trovare soluzioni, non solo commentare dei problemi”.

