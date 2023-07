Ue: Commissione europea propone un regolamento sulla sicurezza dei giocattoli

La Commissione europea propone un regolamento sulla sicurezza dei giocattoli che rivede le regole attuali per proteggere i bambini dai potenziali pericoli soprattutto da sostanze chimiche nocive. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. “I giocattoli immessi sul mercato dell’Ue sono già tra i più sicuri al mondo”, sostiene Bruxelles. Le nuove norme puntano anche a “ridurre l’elevato numero di giocattoli non sicuri che vengono ancora venduti nell’Ue, soprattutto online, aumentando la parità di condizioni tra i giocattoli prodotti nell’Ue e quelli importati”. Allo stesso tempo, si continuerà a “garantire la libera circolazione dei giocattoli” all’interno del mercato unico. “Questa proposta garantirà che i bambini siano ancora più protetti quando giocano con i giocattoli, anche dalle sostanze chimiche nocive. L’applicazione della normativa sarà rafforzata grazie alle tecnologie digitali, che consentono di individuare più facilmente i giocattoli non sicuri, in particolare alle frontiere dell’Ue. Di conseguenza, la proposta aumenta le condizioni di parità per l’industria manifatturiera dei giocattoli dell’Ue, in particolare per le Pmi, eliminando la concorrenza sleale e migliorando ulteriormente la sicurezza dei bambini”, afferma il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton. Infine, si introduce “un passaporto digitale del prodotto” con le informazioni sulla conformità al regolamento proposto.