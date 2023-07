Diocesi: Lucca, morto don Mario Tolomei, per oltre 50 anni parroco di Boveglio

Ieri pomeriggio, giovedì 27 luglio, presso la Rsa di Borgo a Mozzano, è deceduto don Mario Tolomei all’età di 82 anni dopo una breve malattia, “vissuta nella fede e con grande lucidità”. E’ quanto fa sapere la diocesi di Lucca, in una nota diffusa oggi. La salma, dalle ore 15 di oggi pomeriggio 28 luglio sarà nella chiesa di Benabbio, dove ha vissuto da parroco per oltre 50 anni. Alle 18 ci sarà una messa e alle 21 un rosario. Nella stessa chiesa, le esequie, presiedute dall’arcivescovo mons. Paolo Giulietti, saranno celebrate domani sabato 29 luglio alle ore 10. Al termine la salma sarà portata nella chiesa di Capannori, suo luogo di origine, dove alle 16 ci sarà un momento di preghiera e poi la tumulazione nel locale cimitero. Don Mario era nato a Capannori il 25 giugno 1941, nella cui chiesa fu battezzato il 28 giugno successivo e poi cresimato il 30 novembre 1947. Entrato nel Seminario Arcivescovile di Lucca, dove ha compiuto gli studi, ricevette il diaconato il 18 dicembre 1965 e poi fu ordinato presbitero della Diocesi di Lucca il 25 giugno 1966. Tra i vari incarichi, la diocesi ricorda il suo lungo servizio nell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero (Idsc), ricoprendo vari ruoli fino a quello di presidente: carica che tuttora ricopriva. “Se negli ultimi anni aveva lentamente allentato i suoi impegni pastorali, la sua presenza non è mai mancata nelle comunità di cui è stato guida autorevole e amata, ponendo sempre viva attenzione anche alla promozione culturale e alle tradizioni religiose dei paesi a lui affidati”.