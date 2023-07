Gmg Lisbona: One of us, una mostra con sette “eroi per la vita” tra cui Giovanni Paolo II, Santa Teresa di Calcutta e Carlo Casini

Foto One of us

Sette “campioni di dignità umana” ed “eroi per la vita” come ispirazione per i giovani “nella loro ricerca del vero, del buono e del bello in ogni persona”. Insieme, “per schierarsi pacificamente dalla parte del più vulnerabile, dal concepimento fino alla morte naturale”. Nell’ambito della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona, One of us – European Federation for Life and Human Dignity, ha organizzato una mostra in cui verrà presentata la figura di Carlo Casini tra gli “eroi per la vita”, cioè coloro che hanno testimoniato con il pieno esercizio di tutte le virtù, il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Insieme a Carlo Casini ci sono San Giovanni Paolo II, Santa Teresa di Calcutta, Santa Gianna Beretta Molla, il venerabile Jerome Lejeune, la Serva di Dio Stanisława Leszczyńska, il Servo di Dio Re Baldovino del Belgio.