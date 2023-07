Diocesi: Cerreto Sannita, iCare con il Cav “La voce delle donne” entra a far parte del Tavolo tecnico interistituzionale per prevenzione e contrasto violenza di genere

La cooperativa sociale di comunità iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti entra a far parte, con le operatrici del Centro antiviolenza “La voce delle donne” di Montesarchio e di Sant’Agata de’ Goti, del Tavolo tecnico interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e contro le vittime vulnerabili. “Lo scopo principale – spiega una nota di iCare – è quello di riattivare e facilitare i contatti e le azioni di rete per condividere le metodologie di approccio e strategie di intervento integrate, rimettendo in una rete condivisa le diverse attività dei partecipanti al tavolo ed evidenziando la centralità della formazione da un punto di vista culturale, con particolare riferimento agli stereotipi e ai pregiudizi di genere che ancora si fanno fatica a superare, con l’auspicio di avviare un progetto di formazione sistematico”. Oltre ad iCare, fanno parte del Tavolo l’Azienda ospedaliera “San Pio”, l’Ospedale Fatebenefratelli, l’Asl di Benevento, l’Asl di Avellino, l’Ordine degli avvocati di Benevento, i Carabinieri Comando di Avellino e di Benevento, la Questura di Benevento e Avellino, il Commissariato di Ariano Irpino, la Prefettura di Benevento, l’Uepe Benevento, gli Ambiti territoriali B1, B2, B3, B4, A1, l’Ufficio scolastico provinciale di Benevento, l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, il Centro antiviolenza Frida, il Progetto Donna e Dillo a noi. Nel gruppo di lavoro specifico del Tavolo, che metterà a punto un percorso formativo trasversale da realizzarsi nel prossimo autunno, la referente per l’area relativa ai Centri antiviolenza, che rappresenterà i Cav, sarà proprio la psicologa e responsabile del Cav “La voce delle donne” Fabiola Filippelli.