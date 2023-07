Diocesi: Cefalù, presentazione e dibattito domenica 30 luglio sul libro “I beni confiscati alla criminalità organizzata”

Domenica 30 luglio a Campofelice di Roccella si terrà in Contrada Solfarelli, all’interno del bene confiscato alla criminalità organizzata in cui sorgerà il nuovo Complesso Parrocchiale dedicato ai beati Giuseppe Puglisi e Rosario Livatino, il dibattito attorno al libro di Rosa Laplena “I beni confiscati alla criminalità organizzata” (Mediter Italia Edizioni) insieme al vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante. Un lavoro – si legge n una nota della diocesi – che abbraccia 23 anni di impegno antimafia che racconta dell’ingente patrimonio confiscato nel nostro Paese, restituito alla comunità grazie alla legge Rognoni – La Torre. Un lavoro di analisi che si avvale di numerose proposte concrete per l’utilizzo dei beni confiscati, finalizzate a sviluppare politiche pubbliche di sviluppo e coesione territoriale. A presiedere la funzione religiosa, alle 19.30, sarà il vescovo che subito dopo parteciperà alla presentazione del libro. A sviscerare i tanti aspetti del tema saranno: Giuseppe Di Maggio, sindaco di Campofelice di Roccella; Giuseppe Di Lello, magistrato del Pool Antimafia, promotore della legge 109/96; Cesare Arangio, presidente Confcooperative Palermo; Giuseppe Salvaggio, presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Cefalù. Modererà i lavori Gilda Sciortino, giornalista di VITA.