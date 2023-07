Gmg Lisbona: Ordinariato militare, sono 76 i militari italiani in partenza

Anche la chiesa castrense sarà alla Gmg di Lisbona con un gruppo di allievi della Scuola Militare Teuliè di Milano, accompagnati dal cappellano don Gianni Mizzi. Per loro tragitto a piedi da Sarria in Spagna per arrivare il 1° agosto a Santiago di Compostela, e poi riunirsi con gli altri militari italiani a Lisbona. Stessa esperienza sarà vissuta anche da alcuni seminaristi dell’ordinariato, guidati dal rettore don Saverio Finotti, che nel cammino di avvicinamento a Santiago e poi a Lisbona avranno la possibilità di approfondire e verificare la propria vocazione. In tutto, la diocesi castrense sarà presente a Lisbona con 76 militari delle diverse Forze Armate italiane guidati dai responsabili della Pastorale Giovanile don Pierluigi Plata e don Mauro Medaglini. Otto saranno i sacerdoti. Quartiere generale previsto presso la Base navale di Lisbona, dove i giovani militari italiani alloggeranno insieme ai colleghi di Portogallo, Austria, Francia, Spagna, e Polonia. “Fatevi accompagnare da Lei e non smettete di sognare – è l’invito loro rivolto dall’ordinario militare, Santo Marcianò -. La strada che vi conduce verso Lisbona è la strada su cui Gesù vi ha messo a servire: è la strada in cui Lo incontrate, Lo portate e diventate testimoni gioiosi di Lui”.