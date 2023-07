Diocesi: Arezzo, borsa di studio per la formazione di un animatore di comunità del Progetto Policoro. Scadenza 15 settembre

Nell’ambito del Progetto Policoro promosso dalla Conferenza episcopale italiana, Inecoop, in collaborazione con la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha istituito una borsa di studio per l’anno 2024 del valore di 3.120 euro dedicata alla formazione di un animatore di comunità. Attraverso il Progetto – curato da Caritas diocesana, Pastorale sociale e del lavoro e Pastorale giovanile – si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità.

L’esperienza – viene spiegato in una nota – è articolata in un percorso triennale che prevede per il primo anno una borsa di studio con finalità esclusivamente formative, mentre il secondo e terzo anno la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’obiettivo di accompagnare altri giovani nel proprio percorso di ingresso nel mondo del lavoro e di autoimprenditorialità.

La borsa di studio del primo anno è finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale ed è destinata a un/a giovane residente nel territorio della diocesi, cittadino Ue, con età compresa tra i 20 e i 32 anni, diplomato/a e in possesso di patente B.

La formazione ha durata annuale per un totale di 300 ore e si articolerà in quattro fasi con corsi nazionali e regionali dedicati ai temi del Vangelo e della dignità del lavoro, dottrina sociale della Chiesa, normative su lavoro e imprenditorialità, progettazione e sviluppo locale, animazione e reciprocità tra i territori. A questo si aggiunge un percorso diocesano di apprendimento e animazione per una durata di 126 ore, formazione e-learning per un monte ore pari a 24, ma anche su sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e partecipazione a un campo estivo. Il borsista svolgerà la propria attività formativa con l’aiuto di un tutor individuato dalla diocesi.

Chi fosse interessato ha tempo fino al prossimo 15 settembre per presentare la domanda (esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo diocesi.arezzo@progettopolicoro.it); la selezione verrà completata entro il 30 settembre.