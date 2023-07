Gmg Lisbona: San Marino-Montefeltro, 57 giovani in partenza dalla diocesi. All’apertura, sfilerà anche la bandiera della Repubblica di San Marino

57 giovani della diocesi di San Marino-Montefeltro sono in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù. I ragazzi – fa sapere la diocesi in una nota – sono accompagnati dall’équipe della pastorale giovanile , che ha reso possibili i contatti e la partecipazione. “I giovani affronteranno insieme e “in fretta” (non frettolosamente!) i grandi temi e le urgenze di oggi: fraternità, custodia del creato e pace, alla luce del Vangelo, con uno sguardo internazionale. All’apertura sfileranno le bandiere di tutte le nazioni rappresentanti. Oltre a quella italiana sfilerà la bandiera della Repubblica di San Marino”.