Gmg Lisbona: L’Aquila, partiti oggi 110 ragazzi per il Portogallo

Si uniranno ai 65mila giovani italiani in partenza in questi giorni per il Portogallo i 110 ragazzi aquilani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco. Settanta ragazzi accompagnati dal responsabile del Servizio diocesano di Pastorale giovanile e vocazionale, don Jean Claude Rajaonarivelo, e da don Federico Palmerini, don Pino Del Vecchio e don Luca Capannolo, si uniranno al gruppo delle diocesi di Abruzzo e Molise (in totale 400 partecipanti) nella città mariana di Lourdes per poi proseguire insieme il pellegrinaggio fino a Lisbona. Altri trenta ragazzi aquilani parteciperanno insieme alle Comunità del Cammino Neocatecumenale e dieci con i Gruppi Scout Fse. Alla partenza i giovani hanno ricevuto il saluto del vescovo ausiliare, mons. Antonio D’Angelo.