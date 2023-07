Eventi: Museo Albino Luciani, a Canale d’Agordo due appuntamenti dedicati alla letteratura e alla montagna

Al via il primo dei due appuntamenti dedicati alla letteratura e alla montagna organizzati dalle biblioteche della Valle del Biois in collaborazione con Fondazione Papa Luciani e Fondazione Benetton. Sarà protagonista lo scrittore Matteo Melchiorre che sabato 29 luglio, presso la Sala Ex Emigranti di Canale d’Agordo (Belluno) terrà l’incontro dal titolo “La montagna, nostro passato, nostro presente, nostro futuro e la visione di Enzo Demattè”. La serata sarà l’occasione di parlare della montagna, di questa preziosa risorsa naturale e delle difficoltà che si possono presentare nel viverla, partendo dai libri di Matteo Melchiorre per poi passare ai punti d’incontro tra la visione di Melchiorre e quella del poeta Enzo Demattè, analizzando le loro opere letterarie. Anche se gli autori hanno vissuto epoche diverse, è possibile trovare delle similitudini nelle loro opere, che trattano lo stesso argomento? Matteo Melchiorre (1981), dopo essere stato ricercatore presso l’Università degli Studi di Udine, l’Università Ca’ Foscari e lo Iuav di Venezia, è direttore dal 2018 della Biblioteca del Museo e dell’Archivio Storico di Castelfranco Veneto. Si occupa di storia economica e sociale del medioevo e della prima età moderna, e di storia della montagna e dei boschi. E’ autore di numerosi saggi storici. Il secondo appuntamento si terrà sabato 5 agosto con lo scrittore Antonio Bortoluzzi. Fino al 10 settembre a Canale d’Agordo è inoltre visitabile la mostra Finestre in Val del Biois. Enzo Demattè. Note, racconti, poesia presso la Casa delle Regole e presso il Museo Albino Luciani.