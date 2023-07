Adozioni internazionali: Aibi inaugura sul sito web area dedicata ai “Figli in attesa”, per conoscere meglio i bambini che aspettano una famiglia

Dall’ultima settimana di luglio, è online sul sito di Aibi – Amici dei Bambini la nuova area riservata relativa al progetto “Figli in attesa”. Si tratta di un portale a cui possono accedere le coppie già in possesso di decreto dì idoneità per l’adozione internazionale che, dopo apposita iscrizione e accesso tramite password, potranno visionare le stesse schede dei bambini pubblicate sulla homepage del sito, arricchite di maggiori informazioni e, laddove disponibili, anche le loro fotografie, rese disponibili, naturalmente, solo dopo esplicita autorizzazione da parte dell’Autorità centrale straniera di riferimento. Rimane la ferma e necessaria esigenza di salvaguardare la privacy e i dati sensibili dei minori, tiene a sottolineare l’Associazione in una nota, per cui i nomi saranno sempre di fantasia, così come non verrà indicata la data di nascita se non limitatamente all’anno, mentre, per quanto riguarda il Paese di provenienza, potrà essere specificato laddove l’Autorità centrale straniera abbia autorizzato a farlo.