Diocesi: Ventimiglia-Sanremo, domenica pellegrinaggio in bicicletta organizzato dalle parrocchie della Villetta e di San Maurizio di Riva Ligure

Domenica 30 Luglio la parrocchia della Villetta, nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo, organizza il pellegrinaggio in bicicletta del 2023. Ritrovo alle ore 9 sul piazzale della chiesa per la benedizione, da parte del parroco, dei pellegrini ciclisti, che raggiungeranno quest’anno il santuario di Santa Croce al Monte Calvario di Imperia intorno alle ore 11,30. Sono previsti il pranzo al sacco in condivisione, giochi e attività per famiglie, la santa messa in santuario alle ore 15 e, al termine, premiazione dei partecipanti e inizio del viaggio di ritorno, sempre in bicicletta, verso casa. All’iniziativa partecipa anche la parrocchia di San Maurizio di Riva Ligure, percorrendo un tratto di strada assieme, vivendo e condividendo l’esperienza e rendendo, per la prima volta, così il pellegrinaggio interparrocchiale.

I pellegrini saranno ospiti della Confraternita della Santissima Trinità che darà la possibilità anche di visitare il museo dove sono conservati paramenti, arredi sacri usati nelle processioni e catene di ferro portate in voto al santuario dagli schiavi liberati. Il pellegrinaggio è realizzato con il patrocinio della Pastorale dello sport e del tempo libero della diocesi di Ventimiglia-Sanremo.