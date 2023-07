Gmg Lisbona: don Tosello (Nuova Scintilla), “le nostre comunità sentono il bisogno di giovani”

“Non possiamo nascondercelo: le nostre comunità sentono il bisogno di giovani, spesso non sanno come andare loro incontro, non hanno un linguaggio adeguato e spesso neanche strutture adatte”. Per questo la Gmg di Lisbona “può diventare sprone per un rilancio di impegno e di possibilità pastorali nel pianeta giovanile, che ridonderebbe a beneficio dell’intera comunità”. È quanto scrive don Vincenzo Tosello, nell’editoriale dedicato alla Gmg di Lisbona che sarà pubblicato sul settimanale diocesano di Chioggia “Nuova Scintilla” il 30 luglio. Dalla diocesi partiranno molti più giovani che non nelle precedenti edizioni della Gmg e questo, secondo il direttore del settimanale, “può e dovrebbe diventare trampolino di lancio per una rinnovata e più efficace pastorale giovanile, che possa incidere nel nostro ambiente aggregando molti altri giovani, coinvolti dai pellegrini che hanno vissuto l’esperienza mondiale e animati soprattutto dallo Spirito di Dio che suscita sempre nuove adesioni alla sua Chiesa”. Riferendosi, infine, al tema della Giornata, “Maria si alzò e andò in fretta”, don Tosello scrive che questo “indica al tempo stesso prontezza, disponibilità piena, entusiasmo che vorremmo non mancassero mai né ai giovani né ai meno giovani”.