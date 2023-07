Austria: Caritas, iniziativa “campane contro la fame”. Oggi alle 15 suoneranno 5.000 campane per “creare un comune senso di responsabilità”

Oggi alle 15 le campane di tutte le chiese austriache suoneranno per cinque minuti per richiamare l’attenzione sul dramma della fame nel mondo. L’iniziativa è nata dalla Caritas nazionale e si ripete ogni anno dal 2017. “Ne abbiamo abbastanza della povertà e della fame nel mondo!” ha dichiarato il presidente Michael Landau. “Non dobbiamo dimenticare i milioni di persone che nel mondo sono sempre più colpite dalla fame. Dobbiamo lottare per un futuro insieme senza fame – adesso”. La Caritas ricorda che, secondo i dati Fao, tra i 735 e i 783 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, il che significa che quasi una persona su dieci nel mondo. La nota Caritas punta di nuovo il dito contro l’“evidente ingiustizia” dei “Paesi industrializzati ricchi che causano la quota maggiore di emissioni di gas serra mentre i Paesi più poveri ne soffrono maggiormente gli effetti”. Il suono delle campane oggi deve servire non solo a ricordare questa piaga, ma anche a “creare un comune senso di responsabilità per questa ingiustizia e invitare all’impegno nella lotta alla fame e alle crisi climatiche”. Saranno oltre 5 mila le campane a suonare nel Paese oggi, ma la Caritas invita a partecipare suonando qualsiasi campanello, anche quello della bicicletta, e a generare un tam-tam social #GlockenGegenHunger (campane contro la fame).