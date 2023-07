Gmg Lisbona: Vittorio Veneto, anche una versione “Light” per chi resta a casa

Sono 139 i giovani della diocesi di Vittorio Veneto che parteciperanno alla Gmg di Lisbona. Secondo quanto riporta il settimanale diocesano “L’Azione”, il primo gruppo partirà in bus sabato sera 29 luglio e, nel percorso per arrivare a Lisbona martedì 1º agosto, farà tappa prima a Pins-Justaret, paese della Francia gemellato con Cordignano, e poi a Palencia, nel nord della Spagna. Gli altri due gruppi, che vivranno il viaggio in aereo, partiranno lunedì 31. A questi gruppi si aggiungono altri giovani che parteciperanno alla Gmg con realtà presenti nel territorio diocesano: un gruppo partirà con le figlie di Maria ausiliatrice, un gruppo con i Giuseppini del Murialdo e un altro con il gruppo dell’Amore misericordioso. Assieme a giovani e accompagnatori ci saranno una decina di sacerdoti e un diacono. Il vescovo Corrado Pizziolo raggiungerà i pellegrini per gli eventi centrali della Gmg a partire da venerdì 4 fino a domenica 6 giugno. Infine, alcuni giovani dalla prima alla quinta superiore parteciperanno, sabato 5 e domenica 6 agosto alla iniziativa Gmg Light, organizzata dalla parrocchia di Pieve di Soligo in collaborazione con la pastorale giovanile diocesana.