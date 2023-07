Diocesi: Fano, riparte da domani la mensa SOStengo

La mensa SOStengo della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola torna ad essere in presenza. Riparte, infatti, da sabato 29 luglio al 27 agosto la mensa SOStengo, per tutti coloro che si trovano in uno stato di bisogno. La mensa sarà aperta tutti i giorni e i pasti verranno serviti in presenza. Quest’anno, dopo le necessità sanitarie degli anni passati che hanno costretto alla distribuzione di pasti da asporto, si tornerà finalmente a consumare il pasto in presenza, per restituire al servizio della mensa anche quel valore imprescindibile di comunione e fratellanza che può nascere solo dalla condivisione di un pasto. La mensa SOStengo potrà quindi tornare ad essere un luogo privilegiato di incontro ed ascolto reciproco. La mensa è possibile solo grazie all’enorme contributo dei volontari. Per avesse voglia di impegnarsi, per una o più giornate, nel sostegno ai fratelli in difficoltà, può contattare il numero 3486189941. Tutti i volontari, sia chi già conosce il servizio che chi vi si affaccia per la prima volta, sono attesi oggi, mercoledì 26 luglio, alle ore 18 al centro pastorale diocesano.