Gmg Lisbona: da Como in partenza 400 partecipanti

“Siamo prontissimi”. È sincero l’entusiasmo con cui don Pietro Bianchi, direttore del Centro di Pastorale giovanile-vocazionale della diocesi di Como, guarda alla partenza per la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Il gruppo della diocesi di Como conta in totale 406 partecipanti, fra giovani, accompagnatori e sacerdoti: partiranno con 8 pullman alle 13 di lunedì prossimo, 31 luglio, dal piazzale delle piscine di Muggiò (Como).

Il territorio diocesano, in tutte le sue articolazioni, dalle Valli Varesine all’Alta Valtellina, è ben rappresentato, con due nuclei molto numerosi: la parrocchia di Olgiate Comasco (Co) e il vicariato di Morbegno (So).

Il vescovo, card. Oscar Cantoni – informa la diocesi – impartirà la benedizione all’inizio del viaggio: prima tappa Como-San Sebastian, in Spagna, e poi altre soste in terra iberica, a Burgos, Palencia e Ciudad de Rodrigo, per un percorso di preparazione fatto di catechesi, preghiera e vita comune itinerante, prima di approdare a Lisbona. In Portogallo il gruppo sarà ospitato a Cadaval, nucleo di poco più di 13mila abitanti nel distretto di Lisbona: qui ci saranno anche la diocesi di Parma e le diocesi di Abruzzo-Molise. “Tutte le famiglie della cittadina saranno di fatto mobilitate nell’accoglienza”, dice Andrea Ballabio, della Pastorale giovanile di Como. Entusiasmante anche il rientro, “perché la Gmg vera inizia quando si torna a casa”: lunedì 7 agosto, a Barcellona, nella basilica della Sagrada Familia, sarà il cardinale Cantoni a presiedere la Messa con i giovani della diocesi e una nutrita rappresentanza di giovani lombardi, prima di riprendere, il successivo 8 agosto, il viaggio verso Como.

“Stiamo lavorando alla Gmg da mesi”, ribadisce don Pietro: “Abbiamo allestito la festa, ora chiediamo il dono della gioia. Ai giovani dico: preparate lo zaino, ma, soprattutto, preparate il cuore e portate con voi una domanda sulla vostra vita”. Per chi non sarà a Lisbona, comunità e vicariati stanno preparando momenti per condividere la Gmg da remoto.

Nei prossimi giorni sarà possibile restare aggiornati sulle attività dei giovani della diocesi attraverso le pagine web e social: della Pastorale giovanile, della diocesi e del Settimanale della diocesi di Como, che, tra l’altro, sul canale YouTube, proporrà interviste e celebrazioni in diretta.