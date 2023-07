Diocesi: Imperia, domani nella chiesa Sacra Famiglia presentazione del restauro del polittico “Madonna con Bambino e Santi Borgo d’Oneglia” di Francesco Brea

È in programma per la serata di domani, sabato 29 luglio, presso la chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Imperia, la presentazione del restauro del polittico di Francesco Brea “Madonna con Bambino e Santi Borgo d’Oneglia”. Si tratta di un’opera che risale al 1551.

Dalle 21.30 interverranno don Paolo Pozzoli, parroco di San Michele in Borgo d’Oneglia, Francesca De Cupis, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Savona e Imperia, e il restauratore Riccardo Bonifacio.