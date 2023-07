Diocesi: Caritas Cuneo-Fossano, nel pomeriggio inaugurazione del nuovo magazzino viveri

È in programma per le 17.30 di oggi, venerdì 28 luglio, l’inaugurazione del nuovo magazzino viveri della Caritas diocesana di Cuneo-Fossano. La struttura, che ha sede in via mons. Riberi 32 a Cuneo, copre una superficie di circa 200 metri quadrati ed è stato concepito – spiega Enrico Manassero, direttore della Caritas diocesana – per “rendere sempre più efficace il servizio di raccolta di prodotti freschi o vicini alla scadenza dai supermercati convenzionati e la loro ridistribuzione sul territorio attraverso i centri viveri di Caritas e non solo”. Il magazzino, infatti, “è il frutto di un percorso di progettazione partecipata (denominato progetto ‘Materia prima’) che dal 2022 ha visto impegnata la Caritas diocesana di Cuneo, i referenti e volontari delle Caritas parrocchiali e dei Servizi”, aggiunge Manassero. Nelle intenzioni, vuole essere – prosegue – “uno snodo significativo della rete di economia circolare già presente in città”. “Il magazzino – sottolinea Manassero – vorrebbe essere al servizio anche di tutte quelle organizzazioni quali la San Vincenzo, la Comunità Papa Giovanni XXIII, la Città dei ragazzi ed altre ancora che sono impegnate come noi nell’aiuto alle persone in situazione di fragilità”.