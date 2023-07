Gmg Lisbona: su Tv2000 “la festa dei giovani italiani” con LDA e Fiat 131.  In apertura le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

LDA e Fiat 131 tra gli artisti della serata in diretta dalla capitale portoghese su Tv2000 mercoledì 2 agosto alle 21, in occasione della Gmg di Lisbona 2023. In apertura le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolte a una delegazione di giovani ricevuti al Quirinale con il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, lo scorso 10 giugno. In quell’occasione il presidente ha firmato la bandiera italiana portata dai ragazzi a Lisbona. Alla conduzione Carolina Di Domenico con Gabriele Vagnato e la partecipazione del comico Carlo Amleto. Sigla di apertura con Dj Dany Cabras e Mr. Pallotta.