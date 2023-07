Nubifragi e incendi in Italia: card. Zuppi, “chiamati a preservare la Casa comune con un impegno condiviso”

foto SIR/Marco Calvarese

“Non possiamo credere fatalisticamente che andrà tutto bene senza scegliere la difesa del territorio. Siamo chiamati a preservare la Casa comune con un impegno condiviso nella cura della Terra per difendere la vita di ogni persona e permetterla a chi verrà dopo di noi”. Lo scrive il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in un messaggio di ringraziamento al Santo Padre per il telegramma inviato oggi sui danni causati dai nubifragi e dagli incendi in Italia: “Ringrazio Papa Francesco, a nome dei Vescovi italiani, per la vicinanza alle nostre Chiese colpite in questi giorni da nubifragi e incendi, che stanno causando danni ingenti ed enorme preoccupazione tra le persone. Come sempre, si rivelano le fragilità e le complicità. Nell’esprimere gratitudine al Pontefice, conclude il card. Zuppi, “accogliamo il Suo invito a ‘porre in atto sforzi coraggiosi e lungimiranti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e proteggere responsabilmente il Creato, prendendosi cura della Casa comune'”.