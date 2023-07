Cipro: Comunità Sant’Egidio, iniziata la vacanza solidale con i profughi del campo di Pournara

È iniziata anche quest’anno nell’isola di Cipro #santegidiosummer, la vacanza solidale della Comunità di Sant’Egidio al fianco dei rifugiati del campo profughi di Pournara, a circa 20 chilometri dalla capitale Nicosia. Sono già arrivati da diverse città d’Italia ed Europa i volontari che si avvicenderanno durante l’estate, fino alla fine del mese di agosto, per garantire una presenza costante e tante attività per i minori e le famiglie rifugiate. Riaperto anche all’interno del campo il Ristorante dell’Amicizia, uno spazio creato all’ombra di 2 tendoni, dove ogni giorno centinaia di persone, famiglie con bambini, minori non accompagnati, donne sole e incinte, accompagnati da un sottofondo musicale possono mangiare senza fretta cibo caldo preparato e bevande, serviti da volontari della Comunità che hanno il piacere si ascoltare le loro storie. Il ristorante resterà aperto fino alla fine di agosto e, nell’area attorno, sono state avviate diverse attività tra cui una scuola di inglese, pensata anche per i numerosi minori non accompagnati, e un’area giochi per accogliere i bambini. A partire dal mese di agosto, inoltre, inizieranno ulteriori attività in altre strutture di accoglienza per i profughi presenti nell’isola, con una particolare attenzione ai minori non accompagnati.