Diocesi: Cefalù, sabato 29 luglio tornano le visite notturne alle torri della cattedrale. Sei appuntamenti fino al 2 settembre

Ripartono le notti alle torri della cattedrale di Cefalù. Le visite serali ai percorsi della cattedrale tornano ad illuminare l’estate cefaludense con sei appuntamenti speciali, un’esperienza esclusiva e carica di emozione per tutti i visitatori.

Le visite alle torri della cattedrale e all’osterio magno di Cefalù non sono mai state così speciali perché quando scende la sera la basilica e l’osterio si ammantano di un fascino unico, i loro colori mutano ed emozionano in maniera speciale.

Il primo appuntamento, con la partecipazione all’organo moderno del maestro Antonio Salamone, è previsto per sabato 29 luglio.

Le altre date in calendario sono: 3, 12, 19 e 26 agosto, 2 settembre.

La visita serale, dalle 21 alle 24, darà accesso al percorso completo con le torri ed i tetti della cattedrale, la sacrestia, il tesoro, il salone Sansoni, la cappella vescovile, il chiostro canonicale e l’osterio magno. Il costo per la visita complessiva di tutti i luoghi è di 12 euro (ridotto 9 euro).