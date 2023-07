Papa Francesco: nubifragi e incendi in Italia, “porre in atto sforzi coraggiosi e lungimiranti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici”

(Foto ANSA/SIR)

“Affettuosa vicinanza alle popolazioni” colpite dai nubifragi e degli incendi di questi giorni, che “evidenziano la necessità di porre in atto sforzi coraggiosi e lungimiranti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e proteggere responsabilmente il creato, prendendosi cura della casa comune”. Così Papa Francesco in un telegramma il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato – a nome del Santo Padre – al card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Il Pontefice invoca “conforto per quanti soffrono le conseguenze di così gravi disastri” e “apprezzamento per quanti si sono prodigati generosamente nei soccorsi, in particolare i vigili del fuoco”.