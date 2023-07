Gmg Lisbona: Asti, nel weekend del 5 e 6 agosto “Da Cisterna si vede… Lisbona!”

“Da Cisterna si vede… Lisbona!”. Questo il titolo della due giorni di festa e preghiera in “connessione” con la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù di Lisbona che sarà ospitata sabato 5 e domenica 6 agosto nella parrocchia di Cisterna d’Asti.

In contemporanea con il weekend conclusivo dell’evento con il Papa, i giovani astigiani che non potranno essere a Lisbona sono invitati a ritrovarsi alle 18 di sabato 6 in piazza Cavalier Mignone, in frazione Valle San Matteo di Cisterna d’Asti. Da qui partirà la passeggiata a piedi verso Cisterna; dopo la sistemazione (di zaino e sacco a pelo) e la cena, i presenti seguiranno la Veglia dei giovani con il Santo Padre grazie al collegamento in diretta dal “Campo da Graça” (Parque Tejo). Ci sarà poi tempo per l’adorazione eucaristica. Nella mattinata di domenica 6 è prevista la partecipazione alla celebrazione eucaristica delle 11.15 con la comunità di Cisterna.