Gmg Lisbona: Salerno, dall’arcidiocesi lunedì partono in 128. Mons. Bellandi, “un dato incoraggiante”

Grande fermento tra i ragazzi di tutto il mondo, per la Giornata mondiale della gioventù in programma dal 1° al 6 di agosto, a Lisbona. Il 31 luglio, 128 le persone che si metteranno in viaggio con la Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Soddisfatto per la massiccia partecipazione, l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, mons. Andrea Bellandi: “Quasi 130 ragazzi, esclusi altri che si recheranno a Lisbona con associazioni e movimenti, partiranno dalla nostra arcidiocesi per vivere la Gmg: è questo un dato decisamente incoraggiante”.

Tema della XXXVII Giornata mondiale della gioventù è “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). In particolare, i 128 giovani dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno viaggeranno a bordo di 3 bus, insieme ad altri 37 ragazzi provenienti dall’arcidiocesi Amalfi-Cava, per dirigersi a Civitavecchia. Da lì, tutti insieme, i circa 800 partecipanti campani, si imbarcheranno alla volta di Barcellona, prendendo parte ad una adorazione eucaristica notturna, con la possibilità anche di avvicinarsi al sacramento della confessione. Previsto, dunque, lo spostamento a Lisbona, da dove ci si metterà poi nuovamente in viaggio per una visita a Fatima. Il 3 agosto, quindi, i giovani, rientrati a Lisbona, accoglieranno Papa Francesco.