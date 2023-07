Gmg Lisbona: Cremona. Mons. Napolioni (vescovo) ai giovani in partenza, “scopo di questo viaggio è scoprire il senso della vita”

“Lo scopo comune di questo viaggio sia scoprire che il senso della vita di ognuno è dentro quello di un popolo, di un mondo; di avere massima curiosità possibile e disponibilità a uno sguardo diverso sulla propria esistenza, per riassumere poi, a tu per tu, il tutto che ci viene incontro”. Queste le parole d’ispirazione del vescovo Antonio Napolioni ha rivolto ai ragazzi e alle ragazze degli oratori della diocesi di Cremona che, riuniti nel pomeriggio di giovedì 27 luglio a Cremona presso la parrocchia del quartiere Maristella, hanno ufficialmente dato inizio al cammino verso Lisbona per la 37° Giornata mondiale della gioventù dal 1 al 6 agosto. Presente anche il gruppo dei giovani del Cammino neocatecumenale di Cremona, che con i coetanei del proprio movimento prenderà parte alla Gmg, e i 26 ragazzi brasiliani della parrocchia Gesù Cristo Risorto di Salvador de Bahia – accompagnati dal proprio parroco (il sacerdote “fidei donum” cremonese don Davide Ferretti), suor Renata e una catechista – giunti in Italia per unirsi ai giovani della diocesi di Cremona in partenza per il Portogallo. Durante la celebrazione sono stati portati all’altare e benedetti il kit del pellegrino proposto a livello nazionale e la maglia diocesana celeste dei partecipanti; al termine è seguito un momento di convivialità e musica con il gruppo Matyx. Un primo gruppo di cremonesi, guidato dall’incaricato per la Pastorale giovanile don Francesco Fontana, sarà già in partenza verso la capitale lusitana alle prime luci di sabato 29 luglio, attraverso un pellegrinaggio su strada con Lourdes e Avila come tappe di preparazione al grande appuntamento con il resto dei coetanei della città del Torrazzo e dei giovani di tutto il mondo.