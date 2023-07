Gmg Lisbona: Pom, alla Gmg con uno stand alla Fiera vocazionale

Le Pontificie Opere Missionarie (Pom) saranno presenti alla XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù presso la Città della Gioia, all’interno della Fiera Vocazionale, dove i giovani entreranno in contatto con diversi movimenti, associazioni, comunità, ordini religiosi e iniziative ecclesiali. Lo riferisce oggi l’agenzia Fides. La presenza delle Pom con uno stand allestito e animato (lo stand V-528, operativo da martedì 1 agosto a venerdì 4 agosto negli orari stabiliti dall’organizzazione), frutto della sinergia di alcune direzioni nazionali europee (comprese la direzione portoghese, quella polacca, l’austriaca, la spagnola e quella inglese) con il sostegno della direzione statunitense, vuole essere un modo concreto per accendere i riflettori sulla dimensione missionaria della Chiesa universale. “Vogliamo essere segno dell’universalità della Chiesa – spiega Padre José António Mendes Rebelo, direttore delle Pom portoghesi, che ha coordinato in loco la presenza alla Gmg – Saremo lì per testimoniare la nostra missione: essere segno di fraternità e comunione tra tutte le Chiese locali del mondo”. Da oggi è on line una pagina web dedicata alla Gmg all’interno del sito delle Pom a cui i ragazzi e le ragazze potranno accedere tramite un Qrcode posizionato nel roll up che farà da sfondo allo stand. Presso lo stand verranno anche donati dei rosari missionari, di cui i cinquemila in arrivo dalla Polonia provengono dall’XI Pellegrinaggio Nazionale delle Comunità del Rosario di tutta la Polonia, nel santuario di Jasna Gora, dove un numero simbolico dei rosari destinati alla Gmg sono stati portati all’ altare nella processione dei doni. “Il rosario è un dono meraviglioso, innanzitutto perché ci ricorda di pregare. La preghiera è il primo atto della missione come ci ha più volte richiamato Papa Francesco”, commenta padre Rebelo. “In secondo luogo” aggiunge il direttore nazionale di POM Portogallo “il Rosario ci ricorda la Vergine Maria, che cammina e prega con noi”. Infine il 3 agosto alle 11.30 le POM avranno uno spazio dedicato presso l’area delle testimonianze sita all’interno della Fiera Vocazionale, dove alcuni ragazzi e ragazze provenienti da diverse aree geografiche condivideranno la propria esperienza missionaria. Link Web Page: https://www.ppoomm.va/it/wyd2023.html