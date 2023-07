Diocesi: Trento, esperienze missionarie estive per 11 giovani impegnate in Albania, Togo e Thailandia

Sono 11 le giovani trentine che nei mesi di luglio e agosto vivranno tre diverse esperienze estive in missione, promosse dal Centro missionario diocesano rispettivamente in Albania, Togo e Thailandia. Cinque di loro sono partite domenica 23 luglio per l’Albania dove, fino al 6 agosto, saranno impegnate a Rreshen presso i padri Somaschi guidati da padre Michele Leovino, ai quali è affidata la scuola professionale San Giuseppe che il Centro missionario trentino ha scelto di sostenere, collocandolo tra i progetti di punta solidali nel mondo.

Un gruppo di altre 3 ragazze – spiegano dalla diocesi – partirà domani, sabato 29 luglio, alla volta del Togo dove rimarrà fino al 28 agosto. Saranno ospiti inizialmente di sr. Dores Villotti, missionaria trentina delle suore della Provvidenza attiva a Kuvè, località nella quale le religiose gestiscono un ospedale che accoglie anche malati di Aids, l’unico in un territorio sconfinato. La seconda metà dell’esperienza sarà vissuta a Tabligbo (sempre in Togo) dai Comboniani.

Infine, l’ultimo gruppo di 3 ragazze partirà il 5 agosto per la Thailandia e rientrerà a fine mese: nella prima parte conosceranno da vicino la realtà delle suore della Provvidenza della Locanda della Felicità, che si occupano di bambine e ragazze delle minoranze etniche e ragazze vittime della tratta provenienti anche dal Myanmar, e poi saranno al Camilan Center dove si trova fratel Gianni Dalla Rizza con un progetto dedicato in particolare ai bambini disabili.