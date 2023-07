Diocesi: Cefalù, domani presentazione del programma dei festeggiamenti per il Santissimo Salvatore

(Foto: diocesi di Cefalù)

È in programma per la mattinata di domani, sabato 29 luglio, la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni in onore del Santissimo Salvatore, titolare della basilica cattedrale di Cefalù voluta da Ruggero II. Il programma religioso e i dettagli dei festeggiamenti verranno illustrati a partire dalle 11 presso il Palazzo vescovile dal vescovo di diocesano, mons. Giuseppe Marciante, e dal sindaco, Daniele Salvatore Tumminello.

Il Santissimo Salvatore si celebra dal 2 al 6 agosto e ha inizio con il dispiegamento della Bandiera raffigurante Cristo Pantocratore al centro dei due torrioni della basilica cattedrale accompagnato dal suono festoso delle campane.