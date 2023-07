Papa Francesco: su incendi in Grecia, “rinnovare sforzi nella cura del creato per il bene delle generazioni future”

(Foto ANSA/SIR)

Papa Francesco è “profondamente preoccupato” per la minaccia alla vita e per i danni causati dai diffusi incendi in varie zone della Grecia, “a seguito dell’attuale ondata di calore che colpisce numerosi Paesi europei”. Lo scrive in un telegramma il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato – a nome del Santo Padre – a mons. Petros Stefànou, presidente della Conferenza episcopale della Grecia. Il Pontefice assicura la “vicinanza spirituale e prega in modo particolare” per i vigili del fuoco e il personale di emergenza all’opera. “I rischi per la nostra casa comune, esacerbati dall’attuale crisi climatica, spingano tutte le persone a rinnovare i propri sforzi nella cura del dono del creato, per il bene delle generazioni future”, conclude il Papa.