Nuovi cardinali: vescovi argentini scrivono al Papa per ringraziarlo della nomina di tre cardinali del Paese. “Testimoni del bene che questi pastori hanno fatto”

“Caro Francesco, vogliamo ringraziarti di cuore per aver nominato tre nostri fratelli al servizio della Chiesa universale come cardinali. Lo viviamo come un riconoscimento a tre uomini che vivono il loro ministero con generosità, dedizione e fecondità per la Chiesa argentina. Siamo testimoni del bene che questi tre pastori hanno fatto come servitori del santo popolo fedele”. Lo ha scritto la Conferenza episcopale argentina (Cea) che, attraverso una lettera della propria Commissione esecutiva, ha ringraziato Papa Francesco per la creazione dei nuovi cardinali mons. Víctor Fernández, nuovo prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, mons. Ángel Rossi, arcivescovo di Cordoba, e padre Luis Pascual Dri. La nota è firmata dal presidente della Cea, mons. Oscar Ojea, e dai membri della Commissione esecutiva: mons. Marcelo Colombo, mons. Carlos Azpiroz Costa e mons. Alberto Bochatey.