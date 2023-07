Nuovi cardinali: mons. Aguiar (ausiliare Lisbona), “un omaggio al Portogallo, ai portoghesi, e alla gioventù portoghese”

Mons. Amèrico Aguiar (Foto Sir)

“La scelta di Papa Francesco di mons. Aguiar come cardinale è un grande orgoglio per tutti noi che collaboriamo con lui nell’organizzazione della Gmg di Lisbona 2023. Ringraziamo mons. Aguiar per la sua dedizione, il suo entusiasmo e la sua determinazione a fare della nostra Gmg un incontro di tutti e per tutti i giovani”: così il Comitato organizzatore (Col) della Gmg di Lisbona saluta, dal sito ufficiale della Giornata, la nomina a cardinale di mons. Amèrico Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona e presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023. Con i suoi 49 anni, mons. Aguiar sarà il secondo membro più giovane del Collegio cardinalizio e il quarto cardinale portoghese creato durante l’attuale pontificato. Dal canto suo il nuovo cardinale ritiene che “il Papa abbia voluto, in questo modo, rendere omaggio ai giovani, valorizzarli e fare quello che ci dice di fare: dare ai giovani l’opportunità di essere protagonisti della storia, della loro vita”. Una nomina che, per il presidente della Fondazione Gmg Lisbona “è un omaggio al Portogallo, ai portoghesi, e alla gioventù portoghese: questo è ciò che sento veramente”.