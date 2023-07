Terremoto Centro Italia: Castelli (commissario straordinario), “il 24 novembre tutti i sindaci del cratere saranno ricevuti da Papa Francesco”

I sindaci del cratere del terremoto dell’Italia centrale saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco. A darne la notizia oggi è stato il commissario straordinario per la Riparazione e Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. “Volevo dirvi di lasciare libera l’agenda per il 24 novembre alle 11, perché il Santo Padre riceverà tutti i sindaci del cratere in udienza provata”, ha precisato Castelli, in occasione dell’incontro di questa mattina, nella sede del Museo diocesano Marec di Palazzo vescovile Scina Gentili, con i sindaci dei Comuni del cratere 2016 delle Marche. “Illustreremo al Santo Padre quello che facciamo”, ha aggiunto il commissario straordinario.