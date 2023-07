Scherma paralimpica: 9 medaglie per gli atleti azzurri. 2 ori dalle donne Pasquino e Bebe Vio

(foto Federscherma)

Nella Coppa del Mondo paralimpica, disputatasi a Varsavia dal 6 al 9 luglio, l’Italia ottiene 9 medaglie: 2 ori (Rossana Pasquino nella sciabola B e Bebe Vio Grandis nel fioretto B), 4 argenti (Rossana Pasquino nella spada B, Gianmarco Paolucci nella sciabola B, Leonardo Rigo nel fioretto C e la squadra maschile di fioretto) e 3 bronzi (Emanuele Lambertini e Andreea Ionela Mogos nel fioretto A, Leonardo Rigo nella spada C). Inizia bene l’Italia nella prima giornata con il successo di Rossana Pasquino nella sciabola femminile B, vincendo in finale per 15-8 contro la numero uno del ranking, la georgiana Khetsuriani. Nella stessa gara stop nel tabellone da 16 per Julia Anna Markowska, 10ª classificata. L’atleta delle Fiamme Oro Pasquino vince anche l’argento nella spada categoria B nella terza giornata, mentre finisce 7ª classificata Julia Markowska e 12ª classificata Alessia Biagini. Un argento nel fioretto maschile categoria C ed un bronzo nella spada maschile categoria C per Leonardo Rigo, atleta della Zinella Scherma San Lazzaro, che nella prima giornata ha perso in semifinale 15-11 contro l’ucraino Shavkun e poi conquistato il terzo posto battendo 15-11 il padrone di casa polacco Jalocha, mentre nella terza giornata ha perso l’oro solo all’ultima stoccata contro l’ucraino Shavkun che lo ha battuto 15-14. Bronzo per Emanuele Lambertini nel fioretto maschile categoria A e 5° posto finale per Matteo Betti. Nella spada maschile A si è fermata ad un passo dal podio la prova di Edoardo Giordan delle Fiamme Oro, così come Loredana Trigilia sempre delle Fiamme Oro nella sciabola femminile A. Fermati nel tabellone da 32 Gianmarco Paolucci e Michele Massa nella spada maschile categoria B. Al rientro sulle pedane, Bebe Vio Grandis vince l’oro nella categoria B di fioretto femminile, battendo 15-5 in finale l’atleta della Cina Kang Su. Nella stessa gara 18ª posizione per Alessia Biagini. Argento per il laziale delle Fiamme Oro Gianmarco Paolucci che, nella sciabola maschile B, è stato sconfitto in finale dall’ucraino Serozhenko. Nel fioretto femminile A, bronzo per la torinese delle Fiamme Oro Andreea Ionela Mogos, mentre si è fermata agli ottavi di finale Loredana Trigilia. Nella sciabola maschile Edoardo Giordan si ferma ai quarti di finale classificandosi al 5° posto. Si ferma nel tabellone da 16 la prova di Matteo Dei Rossi, nono posto finale. Nel fioretto maschile categoria B si fermano agli ottavi di finale Michele Massa e Marco Cima. Argento infine per il quartetto azzurro composto dai fiorettisti Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa, che si fermano solo in finale contro la Cina che vince con il punteggio di 45-33. Il terzetto femminile della spada, composto da Alessia Biagini, Julia Markowska e Rossana Pasquino, si è piazzato in nona posizione. Dal 30 agosto la prova di Coppa del Mondo sarà a Busan in Corea del Sud, prova alla quale gli azzurri parteciperanno guidati dal responsabile paralimpico Dino Meglio e dai Ct Simone Vanni per il fioretto, Marco Ciari per la sciabola e Francesco Martinelli per la spada, prima dei Campionati del Mondo di Terni in programma ad ottobre, fondamentali anche in chiave qualifica per le Paralimpiadi di Parigi 2024.