Diocesi: Padova, stasera l’ultimo appuntamento di “Chiunque… sul grande schermo” con il film “Solo cose belle”

Terzo e ultimo appuntamento oggi, lunedì 10 luglio, alle ore 21, nei giardini del Centro universitario (via Zabarella 82) di Padova, con “Chiunque… sul grande schermo”, la minirassegna cinematografica proposta per l’estate 2023. Un’occasione per proseguire l’approfondimento del tema “Chiunque” che ha fatto da filo conduttore ai martedì culturali proposti durante l’anno dal Centro universitario.

La serata conclusiva propone il film “Solo cose belle” (Italia 2019) di Kristian Gianfreda, sul rapporto relazioni e solidarietà. La vita di un paesino romagnolo sonnacchioso e convenzionale si scontra con l’arrivo di una particolare, inusuale e rumorosa casa famiglia. Sarà la figlia sedicenne del sindaco a entrare in relazione con questo mondo, ma sarà l’intero paese ad essere alla fine coinvolto…

Le proiezioni è a ingresso libero.

La rassegna “Chiunque… sul grande schermo” è organizzata dal Centro universitario in collaborazione e con il contributo di Csv-Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo, Ucid-Unione cristiana imprenditori dirigenti, Scuola di volontariato e legame sociale “Luciano Tavazza”.