Brasile: sessione speciale in Senato federale per celebrare i 50 anni del Rinnovamento carismatico cattolico nel Distretto federale. Dom Hoepers (Brasilia), “esperienza di trasformazione delle persone”

(Foto: Conferenza episcopale brasiliana)

Il vescovo ausiliare di Brasilia e segretario generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), dom Ricardo Hoepers, ha partecipato venerdì 7 luglio a una sessione speciale del Senato Federale, che ha celebrato i 50 anni del Rinnovamento carismatico cattolico (Rcc) nel Distretto Federale. Alla solennità, il vescovo ha rappresentato l’arcivescovo di Brasilia, il card. Paulo Cézar da Costa. La sessione speciale è stata proposta dal senatore Izalci Lucas. Nel suo discorso, dom Hoepers ha sottolineato che è “l’esperienza di trasformazione delle persone, per la grazia attuale dello Spirito Santo, che ha mosso e toccato il Ccr per 50 anni. Un’esperienza personale di incontro con Dio, umana, di vita e di prospettiva. Come dice l’apostolo Paolo è una ‘metanoia’, perché l’incontro personale con Dio cambia tutto nella nostra vita”.

Il segretario generale della Cnbb in riferimento al discorso di Papa Francesco alla Veglia di Pentecoste in occasione del Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico cattolico nel giugno 2017, ha sottolineato il ruolo del Rcc nell’essere una corrente di grazia: “Non è una Ong, un’istituzione, un gruppo, è una corrente di grazia. È la mano di Dio che guida la nostra piccolezza e il nostro nulla, come abbiamo visto qui nelle testimonianze delle persone. Dio ci sta plasmando e modellando e noi siamo tutti strumenti della sua azione”, ha detto.