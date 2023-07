Iraq: Gioventù cattolica, a Baghdad incontro dei partecipanti alla Gmg di Lisbona

(Foto Patriarcato Caldeo)

Sabato 8 luglio, presso la chiesa del Sacro Cuore di Baghdad, si sono riuniti i giovani e le giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù in programma dal 1° al 6 agosto a Lisbona in Portogallo. Si è trattato del quinto incontro di preparazione alla Giornata portoghese. Ad aprirlo la lettura e la meditazione del Vangelo di Luca 1,39-47, “Maria si alzò e andò in fretta”, che è il versetto scelto come tema della Gmg. Durante i lavori è stato letto anche il messaggio di Papa Francesco per la Gmg e recitata la preghiera ufficiale. Parte dell’evento è stata dedicata ad illustrare l’organizzazione pratica del viaggio mentre il vescovo ausiliare di Baghdad, Basilio Yaldo, che è anche responsabile della Gioventù cattolica, ha fornito ai giovani alcune indicazioni per arricchire il viaggio spiritualmente e moralmente.